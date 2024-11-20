Депутат Ильтяков заявил, что не слышал о жалобе в прокуратуру после слов о «рожалке»
Депутат Госдумы от Курганской области Александр Ильтяков не слышал, что бывший следователь Следственного комитета России Екатерина Герлах пожаловалась на него в прокуратуру после слов о «рожалке, которая должна работать».
Ранее депутат в эфире радио «Комсомольская правда» выступил против абортов, и назвал «чучелами» россиянок, которые хотят решать сами, когда им рожать. По его словам, усмотреть оскорбление в этих словах можно только в силу испорченности мышления.
«Рожалка — это детородные функции мужчины и женщины. До тех пор, пока работает у вас рожалка, наполняйте землю, благодарите Бога. Вы что о себе возомнили? А если вы убили великого поэта Пушкина? А если вы президента Российской Федерации в будущем убили в своей утробе?», — заявил Ильтяков в беседе с «Газетой.Ru».
Он добавил, что некоторые депутаты Госдумы также сочли некорректными его заявления о женщинах, однако, по мнению Ильтякова, коллеги не должны критиковать друг друга.
Ранее в РПЦ поддержали инициативу Тверской митрополии, согласно которой беременным женщинам в регионе будут выдавать письмо от митрополита с просьбой отказаться от аборта, передает «Радиоточка НСН».
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