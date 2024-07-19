Депутат Хамзаев предложил дать парламентариям право носить оружие
Депутат Госдумы, член комитета по безопасности Султан Хамзаев предложил дать парламентариям право на ношение боевого огнестрельного оружия. Об этом Хамзаев заявил в беседе с РИА Новости.
Как отметил депутат, «это вопрос безопасности».
«Речь идет о разрешении носить с собой боевое оружие, которое по факту могут иметь лишь сотрудники правоохранительных органов. У депутатов должна быть такая возможность с учетом особого внимания, в том числе врагов России, к депутатам, возможным провокациям», — указал Хамзаев.
По его словам, не все парламентарии могут иметь личных охранников, при этом меры предосторожности необходимы. Кроме того, Хамзаев отметил, что депутаты должны «в обязательном порядке» сдать нормы ГТО и пройти курсы первой помощи.
Ранее Росгвардия предложила разрешить заместителям председателя Банка России, их советникам, директорам и их замам носить боевое оружие, напоминает Ura.ru.
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