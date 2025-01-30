Россиян могут обязать регистрироваться на маркетплейсах через «Госуслуги»

Правительство РФ подготовило пакет поправок к законам «О связи», «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», направленных на борьбу с мошенниками. Предлагается в частности ввести обязательную регистрацию пользователей маркетплейсов через «Госуслуги», сообщает Forbes.

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Если Госдума примет поправки, то россиян обяжут верифицировать данные при помощи «Госуслуг» не только в интернет-магазинах, но и на досках объявлений, сайтах по поиску работы и предложению услуг. В свою очередь, банки, операторы связи, интернет-магазины должны добавить биометрию в качестве способа авторизации в своих приложениях и личных кабинетах. А сотрудникам этих организаций запретят использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами.

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил ранее обращение в Минэкономразвития с предложением обязать маркетплейсы внедрить функцию самозапрета на покупки или установить лимиты трат.


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ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
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