Депутат Гусев предложил называть хостелы ночлежками
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил использовать термин «ночлежка» вместо «хостел» в официальных названиях организаций. Парламентарий направил соответствующие обращения ассоциациям хостелов, пишет РИА Новости.
Депутат обратился к гендиректору ООО «Ассоциация размещения» Алексею Бутримову, главе Межрегиональной ассоциации хостелов и мини-отелей Михаилу Овсянникову, руководителю Ассоциации развития индустрии хостелов Яне Бабиной.
«Предлагаем использовать русский аналог — "ночлежка" — вместо слова "хостел" в официальных названиях. Давайте вещи называть своими именами», - подчеркнул Гусев.
Парламентарий предложил рассмотреть возможность инициировать соответствующие обсуждения среди членов ассоциаций. Как напомнил Гусев, Госдума ранее одобрила в первом чтении законопроект о защите русского языка и ограничении использования англицизмов. По мнению депутата, слово «ночлежка», имеющее корни в русской культуре, позволит лучше отразить функции такого жилья.
Ранее Дмитрий Гусев предложил повысить пошлины на импортные товары в России, напоминает 360.ru.
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