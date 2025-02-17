Депутат Гусев предложил называть хостелы ночлежками

Массированная атака украинских беспилотников зафиксирована в Краснодарском крае За ночь уничтожены 90 украинских БПЛА и управляемая ракета Российские военные впервые использовали в зоне СВО дрон-бомбардировщик со спутниковым управлением Глава Мюнхенской конференции по безопасности не сдержал эмоций на закрытии мероприятия СМИ: Россияне стали чаще жаловаться на списание средств с текущих счетов или депозитов