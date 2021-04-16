Депутат Госдумы предложил упростить систему назначения пенсий
Назначение пенсий в России необходимо автоматизировать, чтобы избавить пожилых россиян от бумажной волокиты. Такое мнение высказал депутат Госдумы, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Владимир Мельник в беседе с Ura.ru.
Ранее президент России Владимир Путин призвал избавить жителей страны от «унизительной бюрократии», напоминает МИР 24. Как отметил глава государства, необходимо «решительно убирать» бессмысленные и необоснованные нормы и правила в подзаконных актах социальной сферы, сообщает RT.
Как отметил Мельник, главная задача — ликвидировать «бюрократическую прослойку» между россиянами и получением услуг.
«Чтобы не приходил человек, чуть ли не унижаясь, просить чего-то. Если ему положено, ему автоматически все это должно предоставляться. Например, те же пенсии. <...> Все должно автоматически считаться», — заявил парламентарий.
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