Путин призвал бороться с унизительной бюрократией в социальной сфере
«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила в социальной сфере, которые унижают людей»,- заявил президент России Владимир Путин на заседании Президиума Государственного Совета и Агентства стратегических инициатив (АСИ), посвящённое социальным вопросам.
По его словам, нужно улучшить, сделать более человечной и эффективной работу социальной сферы, качественно и своевременно оказывать необходимую помощь гражданам. Также он поручил отработать новую методику соцопросов для рейтинга качества жизни россиян, так как именно качество жизни является главным национальным приоритетом, сообщили на официальном интернет-портале президента.
По поручению президента АСИ с 2020 года реализует проект «Национальная социальная инициатива», который занимается вопросам образования, здравоохранения, социального обслуживания и трудоустройства.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что программа «Дальневосточный гектар» будет распространена и на Арктику.
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