Депутат Госдумы предложил создать ясли-сады при университетах

Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев выступил с инициативой создания яслей-садов при университетах.

С соответствующим предложением, направленным на поддержку молодых семей, депутат обратился к министру науки и высшего образования РФ Валерию Фалькову.

Сухарев отметил, что в ряде российских университетов уже есть собственные ясли-сады.

«В частности, в МГУ действует бесплатный детский сад для сотрудников, аспирантов и студентов очной формы обучения. Но мы хотели бы распространить эту практику на всю страну», — рассказал парламентарий в эфире «Радио 1».

Кроме того, депутат подчеркнул, что необходимо поддержать молодые семьи, вставшие перед выбором — продолжать обучение или создавать семью. Сухарев считает, что важно устранить все препятствия для молодёжи и создать все условия и для образования, и для воспитания детей.

Инициативу Ивана Сухарева поддержала член Общественной палаты Московской области, президент Всероссийского союза общественных организаций по работе с многодетными семьями Марина Кондратович. Она отметила, что этой идее был посвящён проект, три года назад предложенный Общественной палате РФ.

По словам Кондратович, открытие яслей при университетах могло бы улучшить демографическую ситуацию. Общественный деятель отметила, что инициатива будет полезна как студентам, так и молодым специалистам, которым приходится делать выбор между карьерой и семьёй.

