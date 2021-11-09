Депутат Госдумы назвала способ возобновления пенсионных выплат

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что выплаты некоторых страховых пенсий могут быть приостанавлены в случае, когда у получателя имеются проблемы с документами.

По её словам, речь идёт, в том числе, о пенсии по потере кормильца. Депутат отметила, что совершеннолетним россиянам необходимо подтвердить своё право на выплату посредством справки об очном обучении, однако «с проблемами могут столкнуться студенты иностранных вузов», но это легко исправить.

«Понятно, что справки из иностранных учебных заведений необходимо перевести на русский язык, нотариально заверить и предоставить в Пенсионный фонд РФ», – пояснила Бессараб в эфире «Радио 1».

Парламентарий указала, что студентам следует заранее выяснить список всех необходимых документов и постараться получить справку, максимально близкую к образцу, и ПФР восстановит право на получение пенсии в кратчайшие сроки после получения документа. Она добавила, что при выплате пенсии по инвалидности также следует вовремя предоставить все нужные медицинские документы.

Ранее Замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева заявила, что с 2023 года российские власти перестанут выплачивать пенсии иностранным гражданам, чьё разрешение на пребывание в России закончилось, сообщает RT.

