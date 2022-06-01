Депутат Госдумы: Детство – лучшее время в жизни
Татьяна Буцкая поздравила всех детей с Международным праздником и пожелала насладиться этим периодом жизни.
Первый заместитель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН поздравила всех детей с Международным праздником.
«Хочется детям пожелать, чтобы у детей было детство, это самый лучший период в жизни, как бы вам не казалось, что ужасно, что вас заставляют уроки делать, пыль вытирать, в магазин сходить. Это лучший период в жизни. Очень хочется, чтобы у всех детишек было детство безоблачное, чтобы было и здоровье, и возможность для обучения, самореализации, чтобы родители были рядом», - пожелала депутат в Международный день защиты детей.
1 июня отмечается Международный день защиты детей. Это один из самых старых международных праздников, его отмечают во всем мире с 1950 года.
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