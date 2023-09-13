Депутат Горелкин допустил изменение позиции властей по WhatsApp

Парламентарий прокомментировал запуск каналов в WhatsApp. Горелкин высказал опасения из-за расширения функционала мессенджера в сторону массового распространения информации.

«Официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», - написал депутат в своем Telegram-канале.

Глава Минцифры Максут Шадаев в июне утверждал, что вопрос блокировки WhatsApp не обсуждается, напоминает «Радиоточка НСН».

