Депутат Горелкин допустил изменение позиции властей по WhatsApp

Депутат Госдумы Антон Горелкин не исключил пересмотр официальной позиции по работе в России мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).

В WhatsApp* появится функция записей видеосообщений

Парламентарий прокомментировал запуск каналов в WhatsApp. Горелкин высказал опасения из-за расширения функционала мессенджера в сторону массового распространения информации.

«Официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», - написал депутат в своем Telegram-канале.

Глава Минцифры Максут Шадаев в июне утверждал, что вопрос блокировки WhatsApp не обсуждается, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: WhatsApp. Фото с сайта venturebeat.com
ТЕГИ:МессенджерыWhatsappДепутатГосдума

Горячие новости

Все новости

партнеры