Депутат Горелкин допустил изменение позиции властей по WhatsApp
Депутат Госдумы Антон Горелкин не исключил пересмотр официальной позиции по работе в России мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской).
Парламентарий прокомментировал запуск каналов в WhatsApp. Горелкин высказал опасения из-за расширения функционала мессенджера в сторону массового распространения информации.
«Официальная позиция относительно его деятельности на территории РФ может быть пересмотрена», - написал депутат в своем Telegram-канале.
Глава Минцифры Максут Шадаев в июне утверждал, что вопрос блокировки WhatsApp не обсуждается, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru