Депутат ГД: Надо расстреливать офицеров, отправивших мобилизованных на передовую без подготовки
Депутат Госдумы Сергей Морозов заявил, что офицеров, которые отправили мобилизованных в зону боевых действий без подготовки, «самих надо расстрелять».
Так парламентарий прокомментировал гибель 5 мобилизованных из Челябинска.
«Изначально речь велась о том, что мобилизованных мужчин будут тщательно готовить, после чего отправят на освобожденные территории для их защиты, а не на передовую. После таких «ошибок» офицеров, отправивших погибших ребят на передовую, самих надо расстрелять. Когда же мы избавимся от этого русского «авось»? Как можно так поступать с человеческими жизнями?», - написал Морозов на своей странице в «ВКонтакте».
Ранее стало известно, что житель города Краснотурьинска Свердловской области Евгений Бизяев, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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