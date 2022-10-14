Депутат ГД: Надо расстреливать офицеров, отправивших мобилизованных на передовую без подготовки

Депутат Госдумы Сергей Морозов заявил, что офицеров, которые отправили мобилизованных в зону боевых действий без подготовки, «самих надо расстрелять».

Так парламентарий прокомментировал гибель 5 мобилизованных из Челябинска.

«Изначально речь велась о том, что мобилизованных мужчин будут тщательно готовить, после чего отправят на освобожденные территории для их защиты, а не на передовую. После таких «ошибок» офицеров, отправивших погибших ребят на передовую, самих надо расстрелять. Когда же мы избавимся от этого русского «авось»? Как можно так поступать с человеческими жизнями?», - написал Морозов на своей странице в «ВКонтакте».

Ранее стало известно, что житель города Краснотурьинска Свердловской области Евгений Бизяев, призванный в рамках частичной мобилизации, погиб в зоне проведения специальной военной операции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

