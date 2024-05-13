Депутат Чаплин рассказал, как спасти яблони от весенних морозов
Садовые деревья, особенно яблони, могут пострадать в период весенних заморозков, поэтому необходимо «подкармливать» растения и удалять поврежденные холодом цветки. Об этом заявил депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.
Эксперт предупредил, что заморозки могут негативно повлиять на цветки, листья, побеги, и рекомендовал тщательно проверить деревья и удалять все умершие или поврежденные элементы.
«Это поможет яблоне сконцентрировать свои ресурсы на здоровых частях. Очень важно подкармливать яблоню», — отметил Чаплин.
По его словам, следует применять органические удобрения с азотом, фосфором и калием: благодаря им дерево восстановится и сформирует новые побеги. Кроме того, необходимо следить за увлажнением почвы, которая способствует восстановлению после заморозков. Яблоню следует регулярно поливать, особенно в периоды сухости.
«И защитите яблоню от новых заморозков. Используйте специальные покрывающие материалы или накройте ее пергаментной бумагой или пленкой, чтобы минимизировать воздействие низких температур», — добавил Чаплин.
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