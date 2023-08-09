Депутат Госдумы Буцкая: Кукла «Барби» пропагандирует анорексию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в пресс-центре НСН заявила, что игрушка «Барби» пропагандирует у детей анорексию и другие болезни, которые можно «заработать» в погоне за кукольной внешностью.

«Если взять размеры «Барби» и переложить их на реального человека, то это талия 35 сантиметров. Очень тяжело представить девушку с такой талией. Достичь можно всего, но как это достигается? Это анорексия. Игрушка – это то, что мы транслируем в голову ребенка. Это то, каким он вырастет. И то, что сказано (https://t.me/nsnfm/29779) о девочках, которые 20 лет назад играли в «Барби», а сейчас строят карьеру вместо рождения детей… Большая доля истины в этом есть», - сказала депутат.

Доцент кафедры теории и методики дошкольного образования Факультета дошкольной педагогики и психологии МПГУ Татьяна Семенова в пресс-центре НСН также заявила, что игравшие «Барби» в девяностые годы девочки сегодня выросли и переняли образ легкой и независимой красавицы, которая делает выбор в пользу карьеры вместо создания семьи.

