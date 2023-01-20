Депутат Бессараб отвергла введение квот для женщин на работе
Светлана Бессараб заявила, что Россия не пойдет по пути большинства европейских стран.
Россия не пойдет по пути европейских стран, которые выделяют «квоты» на число работников-женщин в госорганах, заявила депутат Госдумы Светлана Бессараб в пресс-центре НСН.
«Мы не преследуем цель ввести квотирование для увеличения числа женщин на госслужбе. По этом принципу большие многие европейские страны. Мы считаем это недопустимым, не хочется делать из органов законодательной власти цирк. Постепенно ломаются стереотипы о том, что женщина не может занимать высокие посты, они продолжат ломать и дальше», - объяснила депутат.
Работодатели сегодня завуалированно могут платить женщинам меньше, чем мужчинам, заявила ранее почетный адвокат России, лидер движения «За права женщин России» Людмила Айвар в пресс-центре НСН.
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