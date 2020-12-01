Дептранс Москвы предупредил о гололедице и сниженной видимости на дорогах
Столичный Дептранс предупредил жителей Москвы об опасности на дорогах из-за непогоды в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.
Ведомство призвало водителей и пешеходов к осторожности. Как передает агентство, 1 декабря в Москве будет сильный мокрый снег, ветер, а также гололедица. Департамент предупредил о заносах и ограниченной видимости на дорогах.
По прогнозам синоптиков, 1 декабря с 0:00 до 15:00 в Москве и ближнем Подмосковье ожидаются ливневой снег и ветер до 10 м/с.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,3 млн+26 338 / сут.
Умерли
39 895+368 / сут.
Выздоровели
1,8 млн+17 247 / сут.
- Дептранс Москвы предупредил о гололедице и сниженной видимости на дорогах
- ВС Азербайджана вошли в Лачинский район Карабаха
- В Москве за сутки скончались еще 76 пациентов с COVID-19
- Власти Аризоны подтвердили победу Байдена на выборах
- В Краснодаре из-за тумана задерживаются вылеты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru