Дептранс Москвы предупредил о гололедице и сниженной видимости на дорогах

Столичный Дептранс предупредил жителей Москвы об опасности на дорогах из-за непогоды в ночь с 30 ноября на 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта.

Ведомство призвало водителей и пешеходов к осторожности. Как передает агентство, 1 декабря в Москве будет сильный мокрый снег, ветер, а также гололедица. Департамент предупредил о заносах и ограниченной видимости на дорогах.

По прогнозам синоптиков, 1 декабря с 0:00 до 15:00 в Москве и ближнем Подмосковье ожидаются ливневой снег и ветер до 10 м/с.

