Дептранс Москвы опроверг сообщения об увольнении сотрудников с медотводом от вакцинации
Московский департамент транспорта в своём Telegram-канале заявил, что появившаяся в СМИ информация о якобы увольнениях сотрудников с медотводом от вакцинации не соответствует действительности.
В ведомстве отметили, что с источником этих фейков будут разбираться в судебном порядке, а сотрудникам, которые считают, что их права были каким-либо образом нарушены, следует обращаться в департамент любым способом, включая бот канала. В сообщении подчёркивается, что в настоящее время подобных обращений не зафиксировано.
Также в дептрансе добавили, что в настоящее время прививку сделали почти 70% сотрудников транспортных предприятий Москвы. Жителей столицы призвали вакцинироваться, чтобы город быстрее вернулся к нормальной жизни.
Ранее в СМИ появилась информация об увольнении сотрудников Московского метро и водителей столичных трамваев, отказавшихся вакцинироваться от коронавируса, сообщает Ura.ru.
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