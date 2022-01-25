Департамент СМИ и рекламы Москвы подвел итоги конкурса социальной рекламы «Твой взгляд»

Руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Иван Шубин и основатель центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко подвели итоги конкурса социальной рекламы «Твой взгляд».

По словам Троценко, в этом году было получено 480 заявок из 48 столичных вузов, среди которых МГУ, ВШЭ, МИРЭА.

В свою очередь, Иван Шубин отметил актуальность прошедшего конкурса для молодых людей, которые создают что-то новое и смотрят на проблемы под другим углом.

Напомним, что конкурс проводится с 2019 года. В этом году темами конкурса были выбраны - «Город и Ты», «Соцсети: быть, а не казаться», также участники могли проявить себя в «свободной теме».

