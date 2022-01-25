Департамент СМИ и рекламы Москвы подвел итоги конкурса социальной рекламы «Твой взгляд»
Руководитель департамента средств массовой информации и рекламы Москвы Иван Шубин и основатель центра современного искусства «Винзавод» Софья Троценко подвели итоги конкурса социальной рекламы «Твой взгляд».
По словам Троценко, в этом году было получено 480 заявок из 48 столичных вузов, среди которых МГУ, ВШЭ, МИРЭА.
В свою очередь, Иван Шубин отметил актуальность прошедшего конкурса для молодых людей, которые создают что-то новое и смотрят на проблемы под другим углом.
Напомним, что конкурс проводится с 2019 года. В этом году темами конкурса были выбраны - «Город и Ты», «Соцсети: быть, а не казаться», также участники могли проявить себя в «свободной теме».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- Госдума в первом чтении ужесточила уголовное наказание за лесные пожары
- Майнеров в Казахстане с 24 января отключили электросети из-за ситуации в энергетике
- СМИ: США предложили новые санкции против России в случае эскалации на Украине
- Семененко заменил Коляду в составе олимпийской сборной России по фигурному катанию
- Мишустин уволил арестованного по делу о мошенничестве замглавы Минтранса Токарева
- Срок изоляции для контактировавших с больными COVID-19 сократили до 7 дней
- Залезшего на Крымский мост мужчину сняли в Москве
- Попова заявила, что большинство заразившихся «омикроном» не сделали прививку
- Врач назвала оптимальную суточную дозу витамина С
- Хорватия отзовёт военных из НАТО в регионе в случае конфликта РФ и Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru