Деньги назвали главной причиной стресса россиян

76% российских мужчин и 80% женщин испытывают беспокойство из-за денег. Таковы данные исследования Райффайзенбанка, результаты которого приводит РИА Новости.

«Деньги – одна из главных причин стресса для опрошенных россиян», — подытожили авторы исследования.

Согласно опросу не беспокоятся о деньгах лишь 3% опрошенных женщин и 6% мужчин. 17% женщин и 21% мужчин испытывают стресс в связи с финансовым состоянием время от времени.

85% мужчин заявили, что в плане денег больше всего их тревожат мысли о пропущенных платежах по потребительскому кредиту или ипотеке. Среди женщин 78% опрошенных беспокоятся по этому поводу.

