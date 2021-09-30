Деньги назвали главной причиной стресса россиян
76% российских мужчин и 80% женщин испытывают беспокойство из-за денег. Таковы данные исследования Райффайзенбанка, результаты которого приводит РИА Новости.
«Деньги – одна из главных причин стресса для опрошенных россиян», — подытожили авторы исследования.
Согласно опросу не беспокоятся о деньгах лишь 3% опрошенных женщин и 6% мужчин. 17% женщин и 21% мужчин испытывают стресс в связи с финансовым состоянием время от времени.
85% мужчин заявили, что в плане денег больше всего их тревожат мысли о пропущенных платежах по потребительскому кредиту или ипотеке. Среди женщин 78% опрошенных беспокоятся по этому поводу.
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