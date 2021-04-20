Жители башкирского села оплатили, но не получили детскую площадку

За помощью в «Кривую линию НСН» обратились жители деревни Князево Калининского района города Уфы Республики Башкортостан. История началась в прошлом году, когда сельчане выиграли тендер на постройку детской спортивной площадки по программе поддержки местных инициатив.

Она подразумевает, что местные жители собирают 10 процентов необходимых средств, еще на 10 процентов привлекают спонсоров, а остальные деньги выделяются из бюджета.

Как рассказал Вадим Киреев, обратившийся в «Кривую линию» от имени земляков, местные активисты провели колоссальную работу по сбору средств и поиску спонсоров. В итоге необходимая сумма была собрана и перечислена на счет администрации.

Тендер, проведенный местными чиновниками, выиграло ООО «СтройКомСервис». По договору площадка должна была быть установлена до ноября, однако работы по факту проводились зимой. Ямы бурились в сугробах, туда же и заливался бетон. Но это не помешало администрации в январе подписать акты приемки.

С наступлением весны «неожиданно» выяснилось, что бетон буквально рассыпается в руках, а в некоторых случаях он был налит чисто символически прямо на землю. В итоге ни ограждение, ни площадка не закреплены, футбольные ворота того и гляди опрокинутся. Ни о какой безопасности детей речи просто не идет.

После жалоб местных жителей представители администрации обещали написать письмо застройщику, а площадку закрыли на неопределенный срок как опасный объект. Только вот кто будет охранять площадку от детей, чтобы они не вздумали играть?

За разъяснениями о выкинутых на ветер деньгах журналисты НСН обратились в администрацию Калининского района, попутно проинформировав о сложившейся ситуации главу Республики Башкортостан.

Их ответы будут озвучены в эфире НСН сразу после поступления в редакцию.