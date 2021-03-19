Денег на дорогу нет, но вы держитесь

Почти десять лет назад многодетная семья Ильиных получила участок для строительства жилья в окрестностях Шадринска. Дома на улице давно построены, но дороги так и нет. Вернее, она есть. Только проехать по ней можно только на вездеходе.

Как рассказал «Кривой линии НСН» Александр Ильиных, куда только жители не обращались за последние пять лет, вплоть до администрации президента. И все это время чиновники кормили их завтраками. Причем, согласно их ответам, существовал даже долгосрочный план мероприятий на 2013-2018 годы по обеспечению территории дорожной сетью.

В 2018 году, с приходом нового губернатора Курганской области, дело вроде как сдвинулось с мертвой точки. В планах реконструкции и ремонта появилась улица Развина, на которой как раз и проживает Александр. Но все опять осталось на уровне обещаний.

За разъяснения «Кривая линия» обратилась к местной администрации и губернатору Курганской области.

Первым откликнулся заместитель главы города Шадринска г-н Дорошенко, возглавляющий заодно Комитет по архитектуре и строительству.

Его ответ прозвучал в стиле экс-премьера Медведева – денег нет, но вы держитесь:

«Проектирование улицы Развина было осуществлено еще в 2017 году, но в связи с отсутствием финансирования ее строительство не выполнено до настоящего времени».

«Кривая линия» с интересом ожидает ответа Губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

