Денег на дорогу нет, но вы держитесь
На удивление честно ответила администрация города Шадринска Курганской области на запрос «Кривой линии»
Почти десять лет назад многодетная семья Ильиных получила участок для строительства жилья в окрестностях Шадринска. Дома на улице давно построены, но дороги так и нет. Вернее, она есть. Только проехать по ней можно только на вездеходе.
Как рассказал «Кривой линии НСН» Александр Ильиных, куда только жители не обращались за последние пять лет, вплоть до администрации президента. И все это время чиновники кормили их завтраками. Причем, согласно их ответам, существовал даже долгосрочный план мероприятий на 2013-2018 годы по обеспечению территории дорожной сетью.
В 2018 году, с приходом нового губернатора Курганской области, дело вроде как сдвинулось с мертвой точки. В планах реконструкции и ремонта появилась улица Развина, на которой как раз и проживает Александр. Но все опять осталось на уровне обещаний.
За разъяснения «Кривая линия» обратилась к местной администрации и губернатору Курганской области.
Первым откликнулся заместитель главы города Шадринска г-н Дорошенко, возглавляющий заодно Комитет по архитектуре и строительству.
Его ответ прозвучал в стиле экс-премьера Медведева – денег нет, но вы держитесь:
«Проектирование улицы Развина было осуществлено еще в 2017 году, но в связи с отсутствием финансирования ее строительство не выполнено до настоящего времени».
«Кривая линия» с интересом ожидает ответа Губернатора Курганской области Вадима Шумкова.
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