Демушкин в Барвихе оказался «фейком»

Дмитрий Демушкин не работает в администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа, сообщает телеканал «360».

Обязанности руководителя выполняет Герман Потапчук. Глава муниципалитета Андрей Иванов подчеркнул, что все документы о назначении Демушкина — «фейк».

Дмитрий Дёмушкин, который был осужден по делу об экстремизме, досрочно освобождён из колонии во Владимирской области. Соответствующее решение было принято в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.

Напомним, в апреле 2017 националист, бывший глава запрещенного в России движения «Русские» Дмитрий Дёмушкин был приговорён к двум с половиной годам колонии по обвинению в экстремизме.

