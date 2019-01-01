Демушкин в Барвихе оказался «фейком»
Дмитрий Демушкин не работает в администрации сельского поселения Барвихинское Одинцовского городского округа, сообщает телеканал «360».
Обязанности руководителя выполняет Герман Потапчук. Глава муниципалитета Андрей Иванов подчеркнул, что все документы о назначении Демушкина — «фейк».
Дмитрий Дёмушкин, который был осужден по делу об экстремизме, досрочно освобождён из колонии во Владимирской области. Соответствующее решение было принято в связи с частичной декриминализацией статьи 282 УК РФ.
Напомним, в апреле 2017 националист, бывший глава запрещенного в России движения «Русские» Дмитрий Дёмушкин был приговорён к двум с половиной годам колонии по обвинению в экстремизме.
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