Демонтаж Афанасьевского моста в Воскресенске завершат до конца текущего года

Демонтаж старого Афанасьевского моста в Воскресенске Московской области планируется закончить до конца текущего года. Об этом сообщила в Instagram пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

Для безопасного демонтажа моста сооружение было снято с опор и начали сплавлять на барже по Москве-реке. К разбору металлоконструкций приступят после перегрузки сооружения на передаточные опоры. После этого начнется демонтаж опор моста.



Состояние моста было признано аварийным в 2018 году после 60 лет службы, напоминает «Радио 1». Строительство нового моста взамен старого было завершено в июле текущего года, он находится в 25 метрах от прежнего.

