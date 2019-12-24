Водителям автобусов и грузовиков ограничили рабочие часы
Правительство РФ внесло поправки в Правила дорожного движения, запретив водителям автобусов и грузовиков находиться за рулем более девяти часов подряд в сутки.
Два раза в неделю от этого правила можно отступить, продлив пребывание за рулем до 10 часов, сообщает сайт argumenti.ru.
Новые правила регламентируют периодический отдых водителей грузовиков и автобусов. Первый перерыв должен длиться не менее 15 минут, второй – не менее 30 минут. Отдых после рабочей смены должен длиться как минимум 11 часов в сутки, в некоторых случаях – от девяти часов.
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