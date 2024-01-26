Демограф Ракша связал с СВО шансы выйти из «поволжской депрессии»
Москва «высасывает» нижегородцев, в Тюменской области много денег, а Поволжье может выйти из демографической «депрессии», если СВО продлится много лет, сказал в эфире НСН Алексей Ракша.
Независимый демограф Алексей Ракша в интервью НСН назвал «депрессивные» и перспективные регионы России.
По данным Росстата, в 2023 году наибольшее сокращение населения произошло в Кемеровской, Нижегородской, Саратовской и Свердловской областях. При этом максимальная «прибавка» жителей зафиксирована в Москве, Московской и Тюменской областях.
«Кемеровская область - очень депрессивный регион, это Кузбасс. Добыча угля немного растет, но на производство одной тонны нужно все меньше и меньше людей. Работники освобождаются, безработица растет. В Кемеровской области высокая заболеваемость ВИЧ, также высокий уровень наркомании. Регион неблагоприятный, естественно, люди оттуда уезжают. В Свердловской области ситуация похожая, там много промышленных моногородов. Саратовская область - весьма депрессивный регион. Ну а Нижний Новгород самый близкий к столице город-миллионник, Москва высасывает оттуда население, люди переезжают за зарплатой в два-три раза выше. Тюменская область - это нефтяной регион, там хорошие зарплаты. Потому люди и едут в Тюмень», - сказал Ракша.
При этом он отметил, что россияне пока не замечают перспектив Поволжья.
«Сегодня Поволжье является демографически депрессивным регионом. Там много оборонных предприятий, развивается металлургия, оборонная промышленность и смежное машиностроение. Нужны люди, но демография изменяется медленнее, чем экономика. Если спецоперация продлится много лет, есть шанс выйти из "поволжской депрессии", если нет, я не вижу способов затормозить это падение. Татарстан, как собирал людей, так и собирает, а Башкортостан, Саратовская Нижегородская, Пензенская, Волгоградская область, как теряли население, так и теряют», - заключил собеседник НСН.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что для достижения стабильного прироста населения России страны необходимо, чтобы в семьях воспитывалось как минимум трое детей. По его мнению, пары задумываются о детях слишком поздно, поэтому «семья должна рождаться пораньше», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Королева Великобритании Камилла рассказала о состоянии мужа после операции
- Цискаридзе удостоился литературной премии за мемуары «Мой театр»
- СК обнародовал кадры посадки украинских пленных на борт Ил-76
- Мэтт Деймон снимется в триллере Бенна Аффлека «Животные»
- Бортко отказался смотреть новую экранизацию «Мастера и Маргариты»
- СМИ: Глава Евросовета Мишель отказался участвовать в выборах в ЕП
- Минюст признал иноагентами блогера Потапенко и журналиста Трудолюбова
- Минобороны РФ: ПВО сбила украинский беспилотник над Белгородской областью
- СМИ: Microsoft перестанет выпускать игры на дисках
- В России упростили порядок медосвидетельствования для контрактников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru