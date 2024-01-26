Демограф Ракша связал с СВО шансы выйти из «поволжской депрессии»

Москва «высасывает» нижегородцев, в Тюменской области много денег, а Поволжье может выйти из демографической «депрессии», если СВО продлится много лет, сказал в эфире НСН Алексей Ракша.

Независимый демограф Алексей Ракша в интервью НСН назвал «депрессивные» и перспективные регионы России.

По данным Росстата, в 2023 году наибольшее сокращение населения произошло в Кемеровской, Нижегородской, Саратовской и Свердловской областях. При этом максимальная «прибавка» жителей зафиксирована в Москве, Московской и Тюменской областях.

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«Кемеровская область - очень депрессивный регион, это Кузбасс. Добыча угля немного растет, но на производство одной тонны нужно все меньше и меньше людей. Работники освобождаются, безработица растет. В Кемеровской области высокая заболеваемость ВИЧ, также высокий уровень наркомании. Регион неблагоприятный, естественно, люди оттуда уезжают. В Свердловской области ситуация похожая, там много промышленных моногородов. Саратовская область - весьма депрессивный регион. Ну а Нижний Новгород самый близкий к столице город-миллионник, Москва высасывает оттуда население, люди переезжают за зарплатой в два-три раза выше. Тюменская область - это нефтяной регион, там хорошие зарплаты. Потому люди и едут в Тюмень», - сказал Ракша.

При этом он отметил, что россияне пока не замечают перспектив Поволжья.

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«Сегодня Поволжье является демографически депрессивным регионом. Там много оборонных предприятий, развивается металлургия, оборонная промышленность и смежное машиностроение. Нужны люди, но демография изменяется медленнее, чем экономика. Если спецоперация продлится много лет, есть шанс выйти из "поволжской депрессии", если нет, я не вижу способов затормозить это падение. Татарстан, как собирал людей, так и собирает, а Башкортостан, Саратовская Нижегородская, Пензенская, Волгоградская область, как теряли население, так и теряют», - заключил собеседник НСН.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что для достижения стабильного прироста населения России страны необходимо, чтобы в семьях воспитывалось как минимум трое детей. По его мнению, пары задумываются о детях слишком поздно, поэтому «семья должна рождаться пораньше», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Дитякин
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