Демченко объяснил, как сюжете о харассменте оказался мужчина

Режиссер сериала «ОБЖ» на пресс-конференции НСН рассказал, как в истории с обвинениями в сексуальных домогательствах появился молодой человек.

Экс-солистка «Ленинграда» и бывшая актриса Алиса Вокс обвинила режиссера сериалов «ОБЖ», «ОБЖ-2» и «Старшеклассники» Максима Демченко в сексуальных домогательствах. Вокс также говорила об актере Эдуарде Яхшисарове, который помогает найти «пострадавших».

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Максим Демченко на пресс-конференции НСН рассказал, по какой причине актер присоединился к травле.

«Эдик был ведущим артистом сериала «ОБЖ-2», его узнавали на улицах. В сериал «Старшеклассники» он не попал и лишился популярности. С тех пор он затаил обиду», - объяснил режиссер.

Напомним, сериал «ОБЖ» выходил с 2000 по 2005 годы, а его продолжение - сериал «Страшеклассники» снимался с 2006 по 2010 годы. В частности, в сериале «ОБЖ» снималась ведущая программы «Вечерний Ургант» Алла Михеева.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ДомогательстваАлиса Вокс
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