Демченко объяснил, как сюжете о харассменте оказался мужчина

Максим Демченко на пресс-конференции НСН рассказал, по какой причине актер присоединился к травле.



«Эдик был ведущим артистом сериала «ОБЖ-2», его узнавали на улицах. В сериал «Старшеклассники» он не попал и лишился популярности. С тех пор он затаил обиду», - объяснил режиссер.

Напомним, сериал «ОБЖ» выходил с 2000 по 2005 годы, а его продолжение - сериал «Страшеклассники» снимался с 2006 по 2010 годы. В частности, в сериале «ОБЖ» снималась ведущая программы «Вечерний Ургант» Алла Михеева.

