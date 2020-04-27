«Дело реставраторов» передали из Петербурга в Москву по подсудности

Дело в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и четверых его сообщников передано из Санкт-Петербурга в Москву по подсудности. Такое решение принял Куйбышевский районный суд северной столицы. По существу дело теперь будет рассматривать Никулинский райсуд Москвы.

Кроме того, четверым обвиняемым, в том числе и Пирумову, домашний арест продлён до 15 октября, а пятому – оставлен в силе запрет определенных действий. В зависимости от роли каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем; мошенничестве в особо крупном размере; легализации денежных средств, передает Интерфакс.

По версии следствия Пирумов совместно с главой одного из департаментов Минкультуры Борисом Мазо организовали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, направляемых на реконструкцию Эрмитажа. Обвинение настаивает, что подельники сумели похитили более 900 миллионов рублей и легализовали большую часть этих денег.

В ходе предварительного следствия обвиняемые не признали вину. Мазо находится в бегах, он объявлен в международный розыск. В прошлом году австрийский суд дал добро на его экстрадицию в Россию, однако окончательное решение по этому вопросу должен принять министр юстиции Австрии.

Осенью 2017 года Пирумов уже был приговорен к 1,5 годам лишения свободы по делу о хищении более 160 миллионов рублей, выделенных на реставрацию различных культурных исторических объектов. Ряд других фигурантов этого процесса, известного как «дело реставраторов», получили условные сроки или освобождены от реального наказания.

Мосгорсуд 24 января 2019 года ужесточил наказание Пирумову до 3 лет колонии. В августе прошлого года экс-чиновник был освобождён условно-досрочно.

