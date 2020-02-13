Дело об изнасиловании и убийстве пяти девушек в Ростове поступило в суд

Уголовное дело об изнасиловании и убийстве пяти женщин в Ростове -на-Дону поступило в суд. В преступлении обвиняется местный житель Давид Сарабашян, передает РИА «Новости». Он обвиняется сразу по пяти статьям Уголовного кодекса, в том числе, изнасилование, убийство и кража. Дело будет рассматривать Южный окружной военный суд.

По данным следствия, четыре эпизода изнасилования и убийства относятся к периоду с 2000 по 2003 год. Ещё одно изнасилование с последующим убийством девушки были совершены в октябре 2018 года. Судебно-психиатрическая экспертиза вынесла диагноз, свидетельствующий о расстройстве сексуального характера у обвиняемого, отмечает Газета.ру.

По нескольким другим эпизодам преступлений против половой неприкосновенности и свободы женщин уголовное преследование в отношении него было прекращено из-за истечения сроков давности.

