Дело об изнасиловании дознавательницы в ОВД Уфы будет пересмотрено

Кассационный суд в Самаре принял решение отправить на новое рассмотрение дело об изнасиловании дознавательницы тремя коллегами по отделению полиции в столице Башкирии. Вынесенный ранее приговор от 3 июня текущего года отменён.

В апелляционном порядке дело будет рассматриваться в том же суде в новом составе, передает РЕН ТВ. Ранее кассационные жалобы на приговор одному из обвиняемых подали сразу две стороны – прокуратура и адвокаты. Печь идёт о Павле Яромчуке, которого приговорили к 4 годам лишения свободы.

Кроме того, прокуратура Башкирии уже подавала кассационное представление в Кировский районный суд Уфы с требованием отменить апелляционный приговор Салавату Галиеву и Эдуарду Матвееву, которых оправдали, а также Яромчуку.

Надзорное ведомство предлагало направить дело на рассмотрение в новом составе суда. На сегодня все трое фигурантов дела находятся под домашний арестом.

Бывшие сотрудники полиции Башкирии в конце 2019 года были приговорены на сроки от 6 до 7 лет колонии за изнасилование коллеги в отделе полиции Уфы. Также их обязали выплатить штраф в 3 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Позднее Верховный суд Башкирии оправдал Матвеева и Галиева, признав за ними право на реабилитацию, а Яромчуку смягчил приговор с 6 до 4 лет колонии. Последнего также обязали выплатить потерпевшей 500 тысяч рублей.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года полицейские изнасиловали 23-летнюю дознавательницу в одном из отделов полиции в Уфимском районе Башкирии. Обвиняемых уволили из органов внутренних дел. Потерпевшую ждала та же участь за употребление спиртных напитков на рабочем месте. Кроме того, установлено, что она привела в компанию сослуживцев свою знакомую.

