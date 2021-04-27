Дело о санитарных нормах в отношении Любови Соболь выделили в отдельное производство

Уголовное дело о нарушении санитарных норм во время несогласованных митингов 27 января в Москве в отношении юриста ФБК (организация признана в России иноагентом) Любови Соболь выделено в отдельное производство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокат Владимира Воронина.

По словам Воронина, число дел по этому инциденту увеличилось. Адвокат заявил, что следствие по делу в отношении Соболь закончено, подсудимую и ее защиту ознакомили с материалами перед отправкой их в суд. Защитник добавил, что к материалам приложены рапорты по актрисе Александре Бортич, писателю Дмитрию Глуховскому и телеведущей Татьяне Лазаревой, которые также участвовали в протестах.

Дело о нарушении санитарных норм было возбуждено после проведения 23 января несогласованной акции протеста. Его фигурантами являются брат Алексея Навального Олег, участница группы Pussy Riot Мария Алехина, глава признанного в РФ иноагентом "Альянса врачей" Анастасия Васильева и другие активисты.

