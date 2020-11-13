Дело о хищении 11 млрд рублей братьями Магомедовыми рассмотрят в Басманном суде
Генпрокуратура РФ направила в Басманный суд Москвы уголовное дело в отношении братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых о хищении 11 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.
По версии следствия, предприниматели через холдинг «Группа «Сумма» похитили более 11 млрд рублей, им вменяют организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату (ч1 и ч.3 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.160 УК РФ).
Из общей суммы хищений Генпрокуратура намеревается взыскать 5,2 млрд рублей в пользу представителей потерпевших. Остальная сумма будет взыскана в рамках гражданского иска в интересах РФ.
В рамках уголовного дела против предпринимателей Генпрокуратура арестовала счета и активы 36 компаний. Магомедовы находятся под арестом с марта 2018 года.
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