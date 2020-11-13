Дело о хищении 11 млрд рублей братьями Магомедовыми рассмотрят в Басманном суде

Генпрокуратура РФ направила в Басманный суд Москвы уголовное дело в отношении братьев Магомеда и Зиявудина Магомедовых о хищении 11 млрд рублей, сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, предприниматели через холдинг «Группа «Сумма» похитили более 11 млрд рублей, им вменяют организацию преступного сообщества, мошенничество и растрату (ч1 и ч.3 ст.210 УК РФ, ч.4 ст.159 УК РФ, ч.4 ст.160 УК РФ).