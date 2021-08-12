Дело экс-схимонаха Сергия поступило в суд для рассмотрения

Дело бывшего схимонаха Сергия (Николая Романова), основателя Среднеуральского женского монастыря, поступило для рассмотрения в Измайловский районный суд Москвы. Дата заседания по нему пока не назначена, передает ТАСС. Романову вменяются три статьи Уголовного кодекса, его обвиняют в самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу вероисповедания. Вину он не признает.

Верховный суд ранее решил перенести рассмотрение дела из Свердловской области в Москву, поскольку в регионе насчитывается более трех тысяч сторонников Сергия, среди них есть, в том числе, работники судебной системы и правоохранительных органов.

Сергий был запрещен в служении в конце мая 2020 года после нарушения запрета на чтение проповедей. В дальнейшем церковный суд Екатеринбургской епархии лишил его сана за нарушение священнической присяги. Епархия обязала его покинуть женский монастырь, однако он продолжил совершать там богослужения. 10 сентября 2020 года схимонах был отлучён от церкви.

До воцерковления Николай Романов был осужден за убийство и разбойное нападение на 13 лет колонии. Он освободился в конце 1990-х годов.

