Дело Ефремова поступило в суд
Пресненский суд Москвы утром 22 июля зарегистрировал уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова о смертельном ДТП на Смоленской площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая.
Отмечается, что расследование прошло довольно быстро: с момента возбуждения уголовного дела до утверждения обвинительного заключения прошло 40 дней.
По версии следствия, Ефремов на своем джипе вечером 8 июня выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон водитель которого скончался от полученных травм. Сам артист в момент ДТП был пьян, позже в его крови нашли следы наркотиков. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.
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