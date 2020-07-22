Дело Ефремова поступило в суд

Пресненский суд Москвы утром 22 июля зарегистрировал уголовное дело в отношении актёра Михаила Ефремова о смертельном ДТП на Смоленской площади. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Лелу Кокая.

Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор и обещает сенсацию

Отмечается, что расследование прошло довольно быстро: с момента возбуждения уголовного дела до утверждения обвинительного заключения прошло 40 дней.

По версии следствия, Ефремов на своем джипе вечером 8 июня выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон водитель которого скончался от полученных травм. Сам артист в момент ДТП был пьян, позже в его крови нашли следы наркотиков. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

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ФОТО: Пресс-служба Таганского суда//РИА Новости
ТЕГИ:СудУголовное ДелоМихаил Ефремов
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