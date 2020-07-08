Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор и обещает сенсацию
Адвокат Михаила Ефремава – Эльман Пашаев заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор для своего подзащитного. Об этом он рассказал в беседе изданием «Комсомольская правда». Кроме того, он подчеркнул, что «это станет сенсацией», однако при этом раскрывать какие-либо подробности адвокат не стал.
Ранее Пашаев заявлял, что собрал доказательства невиновности своего подзащитного, убедив его повременить с признанием вины. Как отмечает ТАСС, он подчеркнул, что это работа адвоката - искать доказательства. По словам защитника, он собрал достаточно доказательств, и теперь суд должен их оценить. Пашаев, в частности, напомнил, что Ефремов в момент ДТП был сильно пьян и не помнит деталей произошедшего.
Напомним, трагическое ДТП с участием актера произошло вечером 8 июня на Садовом кольце. Он выехал на своём внедорожнике на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Лада». Его водитель – курьер интернет-магазина Сергей Захаров – позже скончался от полученных травм в больнице.
На этой неделе Михаилу Ефремову предъявили окончательное обвинение. Ему вменяют 4 часть статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Эта статья предполагает лишение свободы на срок от пяти до 12 лет, напоминает Ura.ru.
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