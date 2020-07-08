Адвокат Ефремова рассчитывает на оправдательный приговор и обещает сенсацию

Адвокат Михаила Ефремава – Эльман Пашаев заявил, что рассчитывает на оправдательный приговор для своего подзащитного. Об этом он рассказал в беседе изданием «Комсомольская правда». Кроме того, он подчеркнул, что «это станет сенсацией», однако при этом раскрывать какие-либо подробности адвокат не стал.

Ранее Пашаев заявлял, что собрал доказательства невиновности своего подзащитного, убедив его повременить с признанием вины. Как отмечает ТАСС, он подчеркнул, что это работа адвоката - искать доказательства. По словам защитника, он собрал достаточно доказательств, и теперь суд должен их оценить. Пашаев, в частности, напомнил, что Ефремов в момент ДТП был сильно пьян и не помнит деталей произошедшего.