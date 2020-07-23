Дегтярёв допустил ужесточение «коронавирусных» ограничений
Врио губернатора хабаровского края Михаил Дегтярёва заявил о рисках роста заболеваемости COVID-19 в регионе. По его словам, пока ни о каком послаблении действующих ограничений «речи быть не может» - наоборот, возможно ужесточение режима, передаёт RT.
Дегтярёв отметил, что будет принимать решение вместе с Роспотребнадзором. Рост заболеваемости в крае он связал с нарушениями рекомендованных ограничительных мер.
По словам Дегтярёва, коечный фонд в регионе уже на пределе. Он сообщил, что намерен увеличить количество коек, запросить у Минздрава дополнительные аппараты ИВЛ и пригласить специалистов из Москвы.
Рост заболеваемости COVID-19 в регионе наблюдается на фоне массовых протестов против ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Хабаровчане выходят на несанкционированные митинги уже больше недели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru