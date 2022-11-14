В Рыбинске отменили традиционное шествие Дедов Морозов

Сам праздник состоится, но отмечать масштабно его планируется из-за того, что в регионе введен режим повышенной готовности, отметил Рудаков. Сохранятся мероприятия для детей, спортивные мероприятия и ярмарки.

«Считаю некорректным в такое время устраивать большие празднества - есть лучшие способы потратить деньги», - написал мэр.

В начале октября замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что считает инициативы регионов, которые решили отменить новогодние мероприятия и направить средства для помощи российским военным, преждевременными.



