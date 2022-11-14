В Рыбинске отменили традиционное шествие Дедов Морозов

Традиционное шествие Дедов Морозов в Рыбинске (Ярославская область) отменили из-за режима повышенной готовности. Об этом сообщил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков в своем Telegram-канале.

Фестиваль «Нашествие Дедов Морозов» проходит в Рыбинске с 2009 года. Его ключевым мероприятием всегда был парад Дедов Морозов, на который приезжали сотни участников, в том числе из-за границы. В предыдущие два года шествие отменялось из-за антиковидных мер.

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Сам праздник состоится, но отмечать масштабно его планируется из-за того, что в регионе введен режим повышенной готовности, отметил Рудаков. Сохранятся мероприятия для детей, спортивные мероприятия и ярмарки.

«Считаю некорректным в такое время устраивать большие празднества - есть лучшие способы потратить деньги», - написал мэр.

В начале октября замминистра обороны, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что считает инициативы регионов, которые решили отменить новогодние мероприятия и направить средства для помощи российским военным, преждевременными.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дед МорозЯрославская Область
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