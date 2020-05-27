Давка россиян за кастрюли по 99 рублей попала на видео

Жители города Белорецка в Башкирии устроили массовую давку из-за дешёвых кастрюль, которые продавались по акции за 99 рублей. Очевидцы сняли ситуацию на видео и разместили в сети.

На записи видно, как десятки граждан после открытия дверей торгового заведения ринулись в проем, расталкивая друг друга. При этом в комментариях пользователи сети шутят, вспоминая, что сейчас действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса.

«Всякие вирусы будут и пройдут, а вот кастрюли по акции ещё и правнукам прослужат», — заметил один из комментаторов. «Гречки накупили, варить не в чем!» — вторит ему другой.

Некоторые зрители видео назвали участников давки дикарями и считают, что такого нельзя было допускать в условиях карантина, возлагая ответственность на дирекция рынка, где расположен магазин. Причём, судя по объявлению на двери торговой точки, в ближайшие несколько дней там запланированы и другие акции такого рода.