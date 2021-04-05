Данные потенциальных заемщиков банка «Дом.РФ» выставили на продажу в интернете
Данные граждан, обращавшихся в банк «Дом.РФ» за потребительским кредитом, выставили на продажу в сети. Об этом сообщает РБК.
По данным агентства, файл с базой данных содержит 104,8 тысячи записей за период с февраля 2020 года по март 2021-го. В них могут содержаться номер телефона, электронный адрес и сумма потенциального кредита (в случае минимального заполнения заявки), либо все персональные данные клиента, в том числе, информация о документах, адресах и доверенных лицах. Продавцы оценили полную базу в 100 000 рублей, отдельные строки с данными продают по цене от 7 до 15 рублей.
Представитель банка в беседе с РБК подтвердил факт утечки, объяснив ее уязвимостью в дистанционной подаче первичных заявок на кредит. По словам сотрудника, проблема уже устранена.
Как отметил представитель банка, это первый случай, когда злоумышленники получили частичный доступ к внешним заявкам «Дом.РФ». Системы банка работают в штатном режиме, безопасности счетов клиентов ничто не угрожает, отмечает телеканал «360».
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