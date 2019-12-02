Дана Борисова опровергла беременность от Панина
Телеведущая Дана Борисова в своем Instagram опровергла слухи о том, что она якобы ждет ребенка от актера Алексея Панина.
«Я не беременна от Панина. Видела его всего пару раз в жизни». – заявила Борисова в «сториз».
Ранее крайне эмоционально на «беременность» телеведущей отреагировал и сам Панин. Он, в частности, обвинил журналистов в распространении «фейков».
«Дану Борисову за последние 7 лет я видел один раз, и это было четыре дня назад», - написал он в соцсетях.
Отметим, что поводом для слухов, судя по всему, стало фото в Instagtram Даны Борисовой со съемочной площадки шоу о косметологии, на котором она предстает с Паниным. При этом некоторые пользователи обратили внимание на «подросший живот» телеведущей.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- После ДТП с 19 жертвами в Забайкалье задержан организатор перевозки
- Нидерланды обвинили Россию в намеренном укрытии свидетеля по делу MH17
- Тенденции развития медицины обсудят на «Российской неделе здравоохранения-2019»
- Путин подписал закон об обучении братьев и сестер в одной школе
- Трое российских военных пострадали в результате взрыва в Сирии