«Дал в морду»: «Жемчужный прапорщик» получил третий условный срок

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор Вадиму Бойко, известному как «жемчужный прапорщик». Ему назначено наказание в виде 1 года и 6 месяцев условно и двух лет испытательного срока по делу о применении насилия к представителю власти.

Бойко признан виновным в нанесении удара по лицу помощнику дежурного полиции 18 сентября 2020 года. Произошло это в ходе опроса обвиняемого по обстоятельствам пьяной драки с охраной в магазине.

В ходе судебного заседания Вадим Бойко признался, что регулярно употребляет крепкий алкоголь – как правило, водку. В отделе полиции он также был в состоянии сильного алкогольного опьянения. В показаниях, зачитанных в суде, Бойко признал, что «ударил в морду».

При вынесении приговора суд учёл, что Вадим Бойко признал свою вину и извинился перед потерпевшим. Это уже третье уголовное дело, по которому он получает условный срок.

Первый приговор выносился по фактам избиения участников акции сторонников Эдуарда Лимонова в 2010 году. Второе преступление Бойко совершил еще до окончания испытательного срока. Прапорщика задержали за стрельбу из охотничьего ружья в кафе в пьяном виде.

Вадим Бойко оказался на слуху в 2010 году после разгона оппозиционного митинга в Северной столице. В сети появилось видео, на котором прапорщик обзывал участников акции «хорьками», бил дубинкой по голове, таскал за волосы. Прозвище «жемчужный» к нему прилипло из-за характерных чёток на руке.

