Дачникам рекомендовали проверять, на что расходуется взнос за участок
Исполнительный директор Союза дачников Подмосковья Фёдор Мезенцев призвал владельце дачных участков проверять, на что расходуется годовой взнос.
По словам Мезенцева, средний взнос за год в Московском области составляет от 15 до 20 тысяч рублей. В случае если взнос превышает эту сумму, он советует узнавать, на что расходуются эта сумма.
Директор предупредил, что в таких случаях можно столкнуться с вымогательством денег за неоказанные услуги со стороны администрации СНТ. Между тем, он отметил, что по статистике таких случаев меньше 1%.
Мезенцев рассказал в эфире «Радио 1», что наиболее часто встречающаяся проблема это неплательщики
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