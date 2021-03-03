Cоловьев призвал Нарусову «разобраться» с дочерью Ксенией Собчак
Телеведущий Владимир Соловьев призвал члена Совета Федерации РФ Людмилу Нарусову «разобраться с дочерью», телеведущей Ксенией Собчак.
Соловьев на своей странице в Instagram опубликовал видео, в котором Нарусова раскритиковала одиночные пикеты у Совфеда и их участников.
«Сенатору от Республики Тыва Людмиле Нарусовой "неприятно", когда в ее поле зрения попадают участники одиночных пикетов, которых она назвала людьми "бомжового вида"», — написал телеведущий.
Сразу после высказываний Нарусовой в видеоролике появилась сделанная в 2018 году фотография Собчак, вышедшей на одиночный пикет к зданию Госдумы с плакатом «Депутаты! Мы вас не хотим!».
Ранее Собчак осудила свою мать за слова об участниках одиночных пикетов. Телеведущая заявила, что не разделяет подобные взгляды и отметила, что у нее сложные отношения с матерью, сообщает Ura.ru.
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