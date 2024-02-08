Coca-Cola впервые за многие годы выпустит новый вкус
Компания Coca-Cola анонсировала новый вкус газировки, пишет CNN.
Так, в магазинах Канады и США 19 февраля появится Coca-Cola Spiced. Новинка будет иметь вкус малины и пряностей. Напиток будет представлен в двух вариантах - с сахаром и без него.
Отмечается, что вкус был выбран по результатам исследований: малину в 2022 году выбрали более пяти миллионов раз в автоматах по продаже напитков Freestyle, которые компания «часто использует для вдохновения» при создании новинок.
В начале января Роспотребнадзор выявил в продаже в Ростовской области безалкогольный газированный напиток Coca-Cola Classic производства Казахстана, не соответствующий требованиям технических регламентов Таможенного союза, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru