Cобянин рассказал о росте расходов бюджета на соцподдержку в 2021 году
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2021 году социальные расходы столичного бюджета составят 1,8 триллиона рублей, сообщает пресс-служба городского правительства.
По словам Собянина, объём и доля социальных расходов на следующий год составят более 56% городского бюджета. По сравнению с бюджетом на 2020 год, сумма увеличится более чем на 90 миллиардов рублей.
На заседании президиума московского правительства градоначальник отметил, что проект бюджета на 2021-2023 год обеспечивает «безусловное выполнение всех действующих социальных обязательств перед москвичами», а также финансирование дополнительных расходов, которые нужны для преодоления последствий пандемии коронавируса.
В пресс-службе мэра уточнили, что с учётом оплаты медицинской помощи из Фонда ОМС, на финансирование социальных расходов в 2021 году будет направлено порядка 2,1 триллиона рублей.
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