Чувашия ввела обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет

Власти Чувашии ввели обязательную вакцинацию против коронавируса для людей старше 60 лет. Об этом сообщает РИА Новости.

Также мера распространяется на людей с хроническими заболеваниями и студентов. В региональном Роспотребнадзоре объяснили решение необходимостью стабилизации эпидемиологической обстановки и создания коллективного иммунитета.

Для вакцинации установили сроки. Первую прививку нужно будет сделать до 17 января 2022 года, вторую - до 17 февраля 2022 года.

Отмечается, что привить необходимо не менее 90% от общего числа работников старше 60 лет и работников с хроническими заболеваниями, не менее 80% от общего числа студентов. В случае невыполнения требования люди должны быть переведены на дистанционный режим работы или отстранены от обязанностей.

