«Чуть не вздернулась»: Медведева рассказала про разрыв с парнем

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале «Макарена» заявила, что очень тяжело переживала расставание с парнем.

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По её словам это произошло четыре года назад, после Олимпийских Игр 2018 года, на которых она завоевала серебряную медаль. Спортсменка отметила, что отношения, длившиеся почти два года «закончились некрасиво».

«Человек мне прямым текстом сказал: «Ты мне больше не нужна, у меня все классно в жизни без тебя». Мы почти два года были вместе. Я чуть не вздернулась», — сказала Медведева.

Ранее фигуристка откровенно рассказала об изменившихся отношениях со своим тренером Этери Тутберидзе, сообщают «Невские новости». По словам Медведевой, сейчас у них хорошие отношения.

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ФОТО: скриншот
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