Анастасия Ивлеева и Элджей разводятся
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (Алексей Узенюк) объявили о разводе. Об этом пара рассказала в интервью журналу Тatler.
Как отмечает издание, решение было принято не из-за измен, а из-за отдаления друг от друга. По словам Ивлеевой, они долгое время жили в идиллии, но в какой-то момент семейный уют и быт стали мешать им развиваться в творчестве.
Пара пыталась сохранить отношения, пожив отдельно, но на пользу это не пошло. Впервые слово «развод» прозвучало в их семье летом, а уже через несколько месяцев оно стало окончательным решением.
Брак Анастасии Ивлеевой и Элджея продлился два года.
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