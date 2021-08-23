Анастасия Ивлеева и Элджей разводятся

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (Алексей Узенюк) объявили о разводе. Об этом пара рассказала в интервью журналу Тatler.

Как отмечает издание, решение было принято не из-за измен, а из-за отдаления друг от друга. По словам Ивлеевой, они долгое время жили в идиллии, но в какой-то момент семейный уют и быт стали мешать им развиваться в творчестве.

Пара пыталась сохранить отношения, пожив отдельно, но на пользу это не пошло. Впервые слово «развод» прозвучало в их семье летом, а уже через несколько месяцев оно стало окончательным решением.

Брак Анастасии Ивлеевой и Элджея продлился два года.

