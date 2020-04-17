«Чтобы не допросили». Адвокат одобрил «свидетельский иммунитет» для омбудсменов

Вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН объяснил, в каких случаях подобный иммунитет необходим должностному лицу.

Госдума приняла законы о «свидетельском иммунитете» омбудсменов и уполномоченных по правам человека. Эти лица теперь имеют право не давать свидетельские показания по обстоятельствам, о которых они узнали в связи с исполнением должностных обязанностей. Авторами законодательных инициатив стала группа сенаторов.

Вице-президент Федерального союза адвокатов России Евгений Тарло в эфире НСН рассказал, для чего омбудсменам нужен данный иммунитет.

«ОПГ в погонах». В Профсоюзе полиции назвали «идиотом» сотрудника, подбросившего наркотики Голунову

«Это совершенно нормально. Если у них такого правила не будет, то элемент доверия при обращении к омбудсмену будет отсутствовать. Это одна из небольших, но важных гарантий возможности противодействия так называемым "заказным делам" и злоупотреблением со стороны правоохранительных органов. Когда, например, какие-то показания со стороны подозреваемого, подсудимого или обвиняемого, допустим, плохо доказуемыми. Вы, к примеру, присутствовали при том, когда у вас вымогали взятку, а свидетелей этому нет. Если вы заявите в отношении сотрудника полиции, вас за это могут и осудить. У вас нет никаких доказательств. Но вы можете рассказать об этом человеку, который обратится в какие-то контрольные или надзирающие органы. Бывает так, что когда, расследуя одно преступление, за ним открываются другие, надо рассказать об этом представителю государства, уполномоченному по правам человека. И исключить вероятность его допроса следственными органами. Я считаю, это правильная норма. Такой свидетельский иммунитет можно было бы дать еще и священнику», - добавил юрист.

Отмечается, что законопроект также устанавливает особый порядок возбуждения уголовного дела в отношении региональных уполномоченных. Решение о возбуждении дела будет приниматься руководителем следственного органа СК РФ по соответствующему субъекту.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: shutterstock.com
ТЕГИ:Свидетель
Получайте свежие материалы на почту

Каждый вечер мы присылаем дайджест актуальных новостей. Вы всегда сможете отписаться от рассылки.

Горячие новости

Все новости

партнеры