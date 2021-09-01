«Что нужно подписать?»: Путин не понял просьбу школьника о подписке на YouTube-канал

Владимир Путин не понял обращение школьника, который попросил президента России подписаться на его YouTube-канал. Диалог произошёл на встрече главы государства с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке по случаю Дня знаний.

«А что нужно подписать? Что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?», - отреагировал на просьбу ребёнка президент. После уточнения, что речь идёт о канале в социальной сети, Путин пообещал подумать.

На встрече в центре «Океан» президент РФ поздравил школьников, студентов, родителей, педагогов с новым учебным годом и попросил учащихся школ помогать первоклассникам, которые 1 сентября сели за парты. В ходе полуторачасового общения Владимир Путин ответил на вопросы ребят и высказался по ряду важных тем.

