«Что нужно подписать?»: Путин не понял просьбу школьника о подписке на YouTube-канал
Владимир Путин не понял обращение школьника, который попросил президента России подписаться на его YouTube-канал. Диалог произошёл на встрече главы государства с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке по случаю Дня знаний.
«А что нужно подписать? Что надо подписать? Подписать что нужно? Я не понял. Что я должен подписать?», - отреагировал на просьбу ребёнка президент. После уточнения, что речь идёт о канале в социальной сети, Путин пообещал подумать.
На встрече в центре «Океан» президент РФ поздравил школьников, студентов, родителей, педагогов с новым учебным годом и попросил учащихся школ помогать первоклассникам, которые 1 сентября сели за парты. В ходе полуторачасового общения Владимир Путин ответил на вопросы ребят и высказался по ряду важных тем.
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