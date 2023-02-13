Члены «банды амазонок» получили сроки от 24 до 25 лет
Ростовский областной суд приговорил членов «банды амазонок» к срокам от 24 до 25 лет колонии, сообщает ТАСС.
Инесса и Виктория Тарвердиевы пригорены к 25 годам колонии общего режима каждая, Анастасию и Сергея Синельник получили 24 и 25 лет колонии общего и строго режима соответственно.
Преступная группировка действовала в Ростовской области больше десяти лет, сообщает НСН. Члены банды совершали нападения на водителей и полицейских. Они занимались убийствами, грабежами, разбоями.
Члены банды были задержаны осенью 2013 года после очередного преступления. В 2020 году в Ростовском областном суде начался второй процесс по преступлениям банды. Обвинения были предъявлены по 98 эпизодам различных преступлений, в том числе десяти убийств.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+11 006 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 484 / сут.
- Кадыров: Для безопасности России нужно взять под контроль Харьков и Одессу
- Члены «банды амазонок» получили сроки от 24 до 25 лет
- Майя Санду подтвердила попытки дестабилизации в Молдавии
- Bloomberg: ЕС усилит блокировку обхода антироссийских санкций
- Песков заявил, что украинская делегация покинула переговоры
- В Кремле сообщили, что безопасность первых лиц обеспечивается с учетом всех рисков
- ВЦИОМ: больше половины россиян верят центральному телевидению
- В МИД Австрии призвали выдавать визы попавшим под санкции российским политикам
- Песков: Призыв посольства США к американцам покинуть РФ не стал новацией
- Песков: Данных о второй волне частичной мобилизации нет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru