Члены «банды амазонок» получили сроки от 24 до 25 лет

Ростовский областной суд приговорил членов «банды амазонок» к срокам от 24 до 25 лет колонии, сообщает ТАСС.

Инесса и Виктория Тарвердиевы пригорены к 25 годам колонии общего режима каждая, Анастасию и Сергея Синельник получили 24 и 25 лет колонии общего и строго режима соответственно.

Преступная группировка действовала в Ростовской области больше десяти лет, сообщает НСН. Члены банды совершали нападения на водителей и полицейских. Они занимались убийствами, грабежами, разбоями.

Члены банды были задержаны осенью 2013 года после очередного преступления. В 2020 году в Ростовском областном суде начался второй процесс по преступлениям банды. Обвинения были предъявлены по 98 эпизодам различных преступлений, в том числе десяти убийств.

