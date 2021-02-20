Члена избиркома заподозрили в нападении на омоновца на акции в Москве

Члена участковой избирательной комиссии подозревают в нападении на омоновца в ходе несогласованной акции 31 января в Москве, передает РИА Новости.

Как сообщила представитель московского СК РФ Юлия Иванова, подозреваемый 1977 года рождения ударил омоновца кулаком.

Его имя не раскрывается.

Напомним, несогласованные акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального прошли в Москве и других крупных городах 23 и 31 января. Прокуратура и полиция предупреждали об ответственности за участие в несанкционированном мероприятии.

